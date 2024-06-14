Росіяни вдалися до масованого комбінованого удару по Україні із застосуваннях різних типів ракет та ударних БПЛА.

У на п'ятницю, 14 червня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу "Shahed".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю – РФ);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ);

17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ – РФ).

Ворожу атаку відбивали підрозділи винищувальної авіації, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ Сил оборони.

Відео дня

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Атака на Україну 14 червня

Як повідомляв УНІАН, вночі у пʼятницю, 14 червня, російські окупаційні війська вчергове атакували Україну ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Групи крилатих ракет летіли у напрямку західних областей України, а згодом повертали на Хмельницьку область. Там було чутно вибухи.

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