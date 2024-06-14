Про зліт ворожих літаків у Повітряних силах повідомили ввечері 13 червня.

Вночі у пʼятницю, 14 червня, російські окупаційні війська вчергове атакують Україну ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про пуски повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Оновлено 04:13: У Хмельницькому чути звуки вибухів, повідомляють у ЗМІ.

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Оновлено 04:07: Ракети змінюють курс. 3 ракети з Коломиї звернули у зворотньому напрямку на Хмельницький. Ще 1 ракета прямує на північ курсом на Рівне. Мешканців Хмельницького закликали перебувати в укриттях.

Оновлено 04:02: Ракети, що летіли в бік Камʼянця-Подільського, продовжують рух в напрямку Коломиї, кажуть у Повітряних силах.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий повідомив про ракету в напрямку міста.

Оновлено 03:58: Ще одна ракета фіксується південно-західніше Тернополя. Курсом на Золочів.

Оновлено 03:56: Російські ракети летять в напрямку міста Камʼянець-Подільський Хмельницької області.

Оновлено 03:53: Решта ракет прямує південніше Хмельницького. Курс південно західний, повідомили в ПС ЗСУ.

Оновлено 03:51: Нові ракети в напрямку Старокостянтинова.

Оновлено 03:45: У Повітряних силах закликали мешканців Старокостянтинова Хмельницької області негайно пройти до укриттів.

Оновлено 03:44: Ракети покидають Вінниччину, прямують західним курсом в напрямку Хмельницької області та Старокостянтинова.

Оновлено 03:40: Ракети розділяються та змінюють курс, заявили в Повітряних силах.

Перша група ракет прямує на півдні Київської області курсом на Вінниччину. Ще одна група ракет прямує північною частиною Вінницької області курсом на Старокостянтинів (Хмельницька область). Третя група ворожих ракет прямує південною частиною Вінницької області курсом на Хмельниччину.

Оновлено 03:36: Частина ракет – на перетині Вінницької та Житомирської областей, курсом західним. Інші ракети – на південь від Вінниці, також західним курсом. Станом на зараз ракетна загроза для Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей, повідомив "Николаевский Ванек".

Оновлено 03:31: Усі ракети на кордоні Київської та Черкаської області, прямують на Вінниччину.

Оновлено 03:30: Російські ракети фіксуються в південній частині Київської області – курсом на захід, а також у північній частині Черкаської області – курсом на південний захід, кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено 03:27: Усі 5 бортів ТУ-95МС взяли зворотний курс, летять із району Каспійського моря у бік Оленьї. Про це повідомляє "Николаевский Ванек".

Станом на 03:25 ворожі ракети фіксувалися на перетині Київської та Черкаської областей. Цілі змінили курс на західний – у бік Вінницької області.

Оновлено 03:17: Декілька груп крилатих ракет прямують з Чернігівської області в напрямку Київської, повідомили в ПС ЗСУ. Курс – південно-західний.

Оновлено 03:13: Ще одна група крилатих ракет фіксується на Чернігівщині. Летять в напрямку міста.

Оновлено 03:04: Ракета з Сумщини, курс на захід, повідомили в Повітряних силах.

Варто зазначити, що цієї ночі ворог застосував і інше озброєння. Зокрема, росіяни випустили по Україні ударні дрони типу Shahed.

Також у Повітряних силах повідомляли про застосування балістики. У Запоріжжі та інших містах України було чути вибухи.

Удари РФ по Україні

Російські окупанти обстріляли Селидове Донецької області. Про це ввечері 13 червня повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, внаслідок обстрілу поранено 5 осіб. Росіяни пошкодили 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і декілька крамниць.

12 червня росіяни атакували Кривий Ріг. Внаслідок підступного удару загинули 9 людей та ще 29 постраждало. Серед травмованих – 5 дітей.

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