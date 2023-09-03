Попередньо відомо про двох постраждалих внаслідок атаки на південь області.

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ), повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. Із них 22 було знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Водночас Сили оборони півдня України уточнюють, що ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині.

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"На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, відомо про двох постраждалих цивільних.

Нічна атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, вночі російські терористичні війська здійснили чергову атаку безпілотниками на південь Одещини. Ворог запустив кілька хвиль ударних БПЛА. Місцеві мешканці повідомляли про роботу протиповітряної оборони на півдні області.

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