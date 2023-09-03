Дрони прямують в бік південних областей України.

Російські окупаційні війська запустили по Україні кілька груп ударних дронів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Повітряних сил, дрони запустили з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ). Вони прямують у бік південних областей України.

"Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття", – наголосили у ПС ЗСУ.

Відео дня

Оновлено 01:09: Ззагроза застосування ворогом ударних БПЛА для Одеської області.

"Група "Shahed" у акваторії Чорного Моря. Прямують у напрямку півдня Одещини (курс може змінюватись)", – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Оновлено 00:55: У Миколаївській та Херсонській області – загроза застосування ворогом ударних БПЛА, повідомили в Повітряних силах.

Атаки дронами по Україні

Російські окупаційні війська активно атакують українські міста дронами-камікадзе. За час повномасштабної війни ворог випустив по Україні сотні ударних безпілотників.

Зокрема, кілька тижнві тому росіяни застосовували дрони для ударів по Одеській області. Тоді окупанти кілька днів атакували портову інфраструктуру регіону.

Водночас керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголошує, що росіяни накопичують ракети і дрони для підготовки ударів по енергетичних обʼєктах України. Вочевидь, ворог буде намагатися повторити минулорічний терор.

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