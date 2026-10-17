Вночі РФ атакувала дронами і ракетами: Повітряні сили відповіли, чи збили балістику

На Україну летіли балістичні та крилаті ракети, а також сотні безпілотників.

У ніч на 17 жовтня російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. Там зазначили, що балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 були запущені із Воронезької, Ростовської областей РФ та тимчасово окупованого Криму.

Крім того, крилаті ракети Х-22/32 росіяни запустили з анексованого півострова, а 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" - із Новоросійська.

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332 ударними БпЛА типу Shahed (31 із них – реактивний), S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" були запущені із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, тимчасово окуповані Донецьк та Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 293 цілі:

4 крилаті ракети "Калібр";

289 ворожих БпЛА типу Shahed (23 із них – реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Російські атаки на Україну

Напередодні російські удари спричинили руйнування цивільної інфраструктури в низці регіонів. Зокрема, у Рівному були пошкоджені житлові будинки й торговельний центр, є загиблі та поранені. За даними ООН, у вересні в Україні загинули щонайменше 328 мирних жителів, ще 2105 зазнали поранень.

Крім того, внаслідок ударів росіян Вінниця повністю знеструмлена. На даний час прогнозів, коли з'явиться світло немає.

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