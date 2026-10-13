Не було попередження від партнерів: Зеленський про удар РФ 5 балістичними ракетами

Президент підкреслив, що розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей.

Партнери не попередили Україну про балістичну атаку по Києву, що відбулася 12 жовтня пізно ввечері. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що з вечора й по цей час росіяни атакували Україну більш ніж сотнею різних засобів нападу: реактивними дронами, баражуючими боєприпасами та балістичними ракетами.

"Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", - зазначив глава держави.

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Водночас президент підкреслив, що Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці й загалом енергетиці протягом двох діб із моменту оголошення президентом Америки припинення вогню в енергетиці.

"Але Росія не послухалась президента Америки. За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру й дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Під ударами саме за ці дві доби були 19 регіонів нашої країни", - зауважив Зеленський.

Крім того, він додав, що Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була.

"Війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості війну затягувати. Тиск світу на Росію сприяє саме цьому – наближенню миру. Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики – це те, що точно не спрацює на мир", - підсумував він.

Разом з тим, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів.

"Чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони? Так, ми продовжуємо цю співпрацю", - сказав він під час Варшавського безпекового форуму, пише Укрінформ.

В МЗС уточнили, що міністр мав на увазі загалом передачу розвідданих, а не конкретно вчорашню атаку росіян.

Telegram-канал Ukraine context, який вважають близьким до голови Офісу президента Кирила Буданова повідомив, що наразі профільні структури встановлюють, чи було те, що партнери не попередили Україну про вчорашній удар по Києву пʼятьма ракетами, навмисним, чи вони не зафіксували пуски з технічних причин.

"І вже після цього будуть зроблені відповідні висновки", - йдеться у повідомленні.

Атака на Київ

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в Києві пролунали вибухи ще до оголошення повітряної тривоги. У Повітряних силах України розповіли, що балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на столицю. Інформації щодо пусків з території противника не надходило.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що сталося влучання в об'єкт транспортної інфраструктури у Дніпровському районі.

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