Українські воїни ліквідували майже всі безпілотники, які запустив ворог, поділилися у ЗСУ.

Російські окупанти у ніч на четвер, 25 січня, вдарили по українській землі 14 дронами-камікадзе типу "Шахед", 11 з них було ліквідовано.

Супротивники також били на Україні з Бєлгородської області РФ зенітними керованими ракетами С-300, повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram. "...противник завдав удару 14-ма ударними БПЛА типу "Шахед-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ, та мис Чауда - Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. РФ у напрямку Харкова та однією - з окупованої (частини, - Ред.) Донеччини", - зазначили у ЗСУ.

Ворожі удари з повітря відбивали і мобільні вогневі групи українських сил, і зенітні ракетні підрозділи. У Повітряних силах додали, що 11 безпілотників загарбників ліквідовані у межах Миколаївської та Одеської областей.

Відео дня

Російсько-українська війна триває - що треба знати сьогодні

Супротивники вже не раз били по українській території і безпілотниками, і ракетами. Зокрема, стало відомо, що вночі 25 січня під удар з боку загарбників опинилася Одеса.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вороги двічі атакували місто ударними безпілотниками. Він додав, що є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. За попередніми відомостями, постраждали дві особи.

Вас також можуть зацікавити новини: