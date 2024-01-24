Один із постраждалих отримав опіки, йому надають допомогу.

Ввечері у середу, 24 січня 2024 року, російська армія атакує Одеський регіон ударними дронами. Уже відомо про певні руйнування та постраждалих.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, на Одещині триває бойова робота ППО. Ворог атакує ударними дронами, наголошують військові. Наразі відомо, що в житлових кварталах Одеси зафіксовано пожежу.

"Перебувайте в укриттях, не викладайте роботу сил протиповітряної оборони, не нехтуйте власною безпекою!" – додали у Силах оборони півдня.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що наразі зафіксовано пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

"Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу", – розповів посадовець.

Згодом Кіпер додав, що відомо про ще одного постраждалого Одесі. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, за даними посадовця, немає.

Зазначимо, що приблизно о 20:20 в області було оголошено повітряну тривогу. Кіпер наголосив, що існує небезпека для Одеси та Одеського району. Жителі міста чули кілька вибухів. О 21:40 пролунав відбій тривоги.

Атаки РФ по Україні

Російська армія завдає численних ударів по Харкову. Зокрема, вночі 23 січня загарбницькі війська обстріляли місто – били по району житлової та цивільної забудови, було пошкоджено будинок.

Вранці того ж дня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, в Харкові було зруйновано житлові будинки та потрощено автівки. Внаслідок атаки загинули 8 людей, ще 60 – постраждали. Ввечері росіянами було завдано ще один удар по місту – повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури, також постраждали люди.

Крім того, під час масованого ракетного удару РФ по Україні 23 січня вибухи лунали і в Києві, там постраждали десятки осіб. Є руйнування.

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