Чоловіку на підприємстві пощастило, адже під час нічного удару він ночував у авто неподалік місця влучання.

Стали відомі наслідки нічного ворожого удару по олійниці у Запорізькому районі.

"Народився у сорочці", - так жителі Розумівки кажуть про водія місцевої олійниці, яку обстріляли окупанти. Чоловіку пощастило, адже під час нічного удару він ночував у авто неподалік.

Обстріл залишив дві великих вирви, пошкодив техніку та вікна приміщень підприємства, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Атака РФ на Запоріжжя - деталі

В ніч на 20 червня росіяни вдарили по Україні 35 ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131, а також балістичними ракетами "Іскандер-М" та С-300.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко уточнив наслідки нічної атаки по регіону. Як відомо, для удару по цьому напрямку окупанти задіяли балістичні ракети "Іскандер-М"/С-300. Він вказав, що росіяни били по сільськогосподарських підприємствах та базі відпочинку. На щастя, ніхто з українців не постраждав.

"Ворог сьогодні підступно вдарив вночі, саме о першій годині ночі по місту Запоріжжя та околиці", - уточнив він.

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