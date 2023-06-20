Також голова ОВА розповів, що наразі відбувається у П'ятихатках - населеному пункті, який минулого тижня деокупували ЗСУ.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко уточнив наслідки нічної атаки по регіону. Як відомо, для удару по цьому напрямку окупанти задіяли балістичні ракети "Іскандер-М"/С-300.

Про це чиновник розповів в ефірі "Радіо Свобода" зранку 20 червня. Він вказав, що росіяни били по сільськогосподарським підприємствам та базі відпочинку. На щастя, ніхто з українців не постраждав.

"Ворог сьогодні підступно вдарив вночі, саме о першій годині ночі по місту Запоріжжю та околиці", - уточнив він.

За словами чиновника, якщо загалом говорити про лінію фронту, то сьогодні окупанти завдали 72 удари. Здебільшого йдеться про напрямки Горіхове, Гуляйполе, Мала Токмачка. Там відомом про одну поранену людину внаслідок обстрілів.

Також він уточнив ситуацію у нещодавно окупованому населеному пункті П'ятихатки.

"По всій лінії фронту тривають бої, в тому числі у П'ятихатках. Ті люди, яких ми мали змогу евакуювати, це двоє дітей, вони зараз перебувають у безпечному місці. Але залишаються й інші. На жаль, не можна так просто евакуювати людей, тривають постійні обстріли", - вказав Малашко.

Нічна атака окупантів - з'ясувалися деталі "прильотів" по Львівщині

Нагадаємо, що в ніч на 20 червня росіяни вдарили по Україні 35 ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131, а також балістичними ракетами "Іскандер-М" та С-300.

Сьогодні зранку голова Львівської ОВА розповів про перші наслідки "прильотів". За його словами, росіянам вдалося влучити у важливий критичний об'єкт. Було три влучання. Атака на область розпочалася близько 5 години ранку. За попередніми даними, ніхто з українців не постраждав.

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