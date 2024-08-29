Нідерланди не вводили жодних обмежень на використання та дальність дії F-16.

Нідерланди не обмежують використання Україною переданих їй винищувачів F-16, у тому числі й у повітряному просторі Росії, повідомив виданню NOS командувач Збройних сил Онно Ейхельсхайм.

"Ми не вводили жодних обмежень на використання та дальність дії F-16 за умови дотримання законів війни", - заявив він.

Він також зазначив, що вторгнення України на територію Росії було "блискучим із практичної точки зору".

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"Вони досить швидко захопили велику територію, використовуючи нові методи. Тим самим вони створили дилему для Путіна", - каже Ейхельсхайм.

Він не бачить жодної проблеми у тому, що в таких наступальних діях використовуватиметься голландська зброя.

"Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, за своїм бажанням за умови дотримання гуманітарного права війни", - каже командувач ВС Нідерландів.

Нідерланди надали Україні 24 літаки F-16, проте Ейхельсхайм не відповів, скільки вже розгорнуто в країні.

Він також оцінив Курську операцію ЗСУ

За словами Ейхельсхайма, зараз питання у тому, як Україна може "стратегічно" використати свою присутність у Курську.

За його словами, Київ може використати це як розмінну монету у переговорах.

"Або ви використовуєте це, щоб гарантувати, що Росія виведе підрозділи з регіону Донбасу. Ми не бачимо, щоб останній стався, тому час покаже нам, якою мірою це має стратегічний вплив", - додав він.

За словами Ейхельсхайма, Курська операція є "принаймні початком можливого стратегічного коригування боротьби між Росією та Україною".

F-16 в Україні

Наприкінці липня стало відомо, що в Україну надійшли перші літаки F-16 від Нідерландів. За даними ЗМІ, до України прибули шість винищувачів.

Очікується, що до кінця поточного року Україна отримає 20 літаків.

Україна вже застосовує F-16. За словами президента України Володимира Зеленського, ці літаки збили російські крилаті ракети під час останньої масштабної атаки. При цьому, як пише Forbes, згодом F-16 націлюватимуться на винищувачі та батареї ППО російських ВПС.

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