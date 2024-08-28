Згодом F-16 націлюватимуться на винищувачі та батареї ППО російських ВПС.

Винищувачі F-16, передані Україні західними союзниками, здобули свої перші перемоги в повітрі - через три тижні після того, як в Україну прибули перші з обіцяних літаків. За словами президента України Володимира Зеленського, F-16 збили російські крилаті ракети під час масштабної російської атаки в понеділок.

Як пише аналітик Forbes Девід Екс, із самого початку було очевидно, що українські ВПС використовуватимуть F-16 для протиповітряної оборони, оскільки вони були помічені з ракетами "повітря-повітря" AIM-9 з інфрачервоним наведенням і AIM-120 з радіолокаційним наведенням, при цьому у них не було помічено боєприпасів класу "повітря-земля", хоча вони широко сумісні з кращими в Україні протирадіолокаційними ракетами західного виробництва та бомбами з GPS-наведенням.

Цілком логічно, що F-16 виконуватимуть патрулювання з метою протиповітряної оборони, пише Forbes. Україна зазнає безперервних атак з повітря, і її збройні сили мобілізують усю наявну зброю, щоб відбити щоденні нальоти.

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"Модернізовані винищувачі 1980-х років випуску досить добре оснащені для цієї ролі. Українські ВПС озброюють свої F-16 1980-х років старими AIM-120B 1990-х років, які діють на відстані до 40 миль. Для ближчих боїв F-16 оснащені ракетами AIM-9L/Ms, вперше презентованими у 80-х роках, які можуть вражати цілі на відстані кількох миль, слідуючи їхнім інфрачервоним сигналам", - йдеться у статті.

Як підкреслює аналітик, хоча це не найсучасніші ракети класу "повітря-повітря", але вони надійні і є в арсеналах союзників України. Українським ВПС не важко буде підтримувати свої F-16 у повній бойовій готовності, навіть якщо в найближчий рік на озброєння надійде ще більше одномоторних винищувачів.

При цьому, наголошується в аналізі, застосування F-16 буде розширюватися.

"Перші вильоти українських F-16 були спрямовані на російські крилаті ракети, які не можуть відстрілюватися. У міру надходження винищувачів і розширення завдань українських ВПС F-16 можуть вступати в бій із цілями, які можуть відстрілюватися: винищувачі та батареї ППО російських ВПС", - йдеться в статті.

F-16 для України - що треба знати

4 серпня 2024 року, у День Повітряних сил України, показали перші винищувачі F-16, які передали західні партнери. Тоді президент Зеленський не розкрив, які саме завдання виконуватимуть довгоочікувані літаки.

У Повітряних силах зазначили, що F-16 використовуватимуть насамперед як інструмент посилення української ППО. Зокрема, як знаряддя для боротьби з малорозмірними цілями.

Також повідомлялося, що фахівці ВПС США оновили літаки F-16 Повітряних сил України, щоб вони могли краще протидіяти російським засобам протиповітряної оборони.

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