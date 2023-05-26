Марк Рютте заявив, що початок тренувальної місії важливий, але обговорення фактичної відправки літаків має відбуватися окремо.

Нідерланди не визначилися з передачею Україні винищувачів F-16, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

Незважаючи на те, що Нідерланди очолили коаліцію з навчання українських пілотів винищувачам F-16, Рютте під час прес-конференції був обережний, висловлюючись про потенційні поставки, повідомляє CNN.

"Рішення про поставку F-16 ще не прийнято. Знову ж таки, для початку потрібен американський дозвіл. Якщо ви маєте намір проводити навчання, очевидно, що ви серйозно задумаєтеся про це. Але рішення ще не прийнято", - сказав він.

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Рютте заявив, що початок тренувальної місії важливо, але обговорення фактичної відправки літаків має відбуватися окремо.

Рутте визнав, що Нідерланди мають флот F-16, який їм більше не знадобиться, оскільки країна переходить на винищувачі п'ятого покоління F-35. Але він відмовився коментувати відправку цих літаків в Україну.

"Нідерланди дійсно грають, я думаю, важливу на даний момент роль у всьому питанні про Україну і постачання зброї. Але ми не настільки великі, щоб дозволити собі випускати всілякі релізи через ЗМІ, які можуть викликати у інших партнерів відчуття: "Гей, зараз на нас тиснуть через засоби масової інформації". Ось чому ми ніколи нічого не говоримо про це, поки все не закінчиться", - сказав Рютте.

Раніше адміністрація Байдена дала зрозуміти, що не блокуватиме експорт літаків, повідомили CNN джерела в Білому домі.

Передача F-16 для України Нідерландами

Раніше джерела Bloomberg повідомляли, що Нідерланди, швидше за все, направлять в Україну американські винищувачі F-16 після навчання пілотів.

Як передавало видання з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, уряд Нідерландів вже вивчає і обговорює зі своїми союзниками можливі плани розгортання інфраструктури.