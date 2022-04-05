Він залишився зі своїми пацієнтами.

Племінник радника глави офісу президента Олексія Арестовича 39 діб пробув у окупації.

Про це радник глави ОП повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Родич Арестовича носить його прізвище. Він займався лікуванням людей на території, яку окупували війська РФ.

"Мій племінник-лікар відмовився залишати хворих, залишився з ними - з прізвищем "Арестович" і 39 діб пробув в окупації. Щойно вийшов на зв'язок. Прізвище жодного разу не запитали", - написав він.

За словами Арестовича, ніхто з місцевих жителів і пацієнтів чоловіка не "здав" його російським окупантам.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти отримують команди розстрілювати мирних жителів.

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