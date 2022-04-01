За даними місцевої влади, в місті зруйновано близько 50% об'єктів критичної інфраструктури.

Ірпінь як і раніше надзвичайно небезпечний і закритий для цивільних осіб - місто все ще знаходиться в межах досяжності російської артилерії. Однак навіть після закінчення бойових дій місцеві жителі нескоро зможуть повернутися - більшість будівель зараз або зруйновані, або пошкоджені і не підлягають ремонту.

Зараз же бої в довколишніх районах Бучі та Гостомеля тривають, проте Ірпінь повністю перейшов під контроль ЗСУ. Однак в районі все ще залишаються російські бойовики. Місцева влада на чолі з мером міста організовує пошуки російських солдатів, що залишилися. Про це повідомляють кореспонденти CNN.

Найбільш безпечний шлях в місто - ґрунтові дороги посеред лісу. За словами військових, тільки так можна уникнути обстрілів російської артилерії.

"За річкою Ірпінь всюди руйнування, викликані місячним протистоянням між російськими та українськими військами. Нерозбитих вікон небагато, майже на кожному розі повалені дерева, розбита або знищена військова техніка. Більшість - російська", - йдеться в репортажі видання.

Нечисленні місцеві жителі, які залишилися в місті, були змушені переїхати з будинків в бомбосховища через інтенсивні обстріли, куди також знесли все, що було в будинках.

"Неможливо повернутися додому, - пояснює 66-річний Іван Бойко. "Щоночі і день стріляють. Страшно виходити".

"Після кількох днів інтенсивних обстрілів в Ірпені панує страхітлива тиша, тишу порушують лише рідкісні постріли вдалині. Схоже на місто-привид", - зазначають журналісти.

Місцева влада використовує можливість знайти тіла вбитих. Зараз операція припинена через обстріли російських окупантів.

"Наша група поліції, яка вивозила трупи, була обстріляна з мінометів", - заявив у четвер журналістам в Ірпені начальник поліції Київської області. "Вони цілу годину лежали під мостом, чекаючи, коли обстріл зупиниться".

"Противник діє брудно. Він може вести вогонь на відстані до 7 кілометрів", - додає він. За даними правоохоронців, за одну годину російські війська здійснили 348 ударів по одному району".

За даними місцевої влади, зруйновано близько 50% об'єктів критичної інфраструктури. Однак, за словами українських військових, повернення міста підняло всім настрій, і ЗСУ не зупиняться на досягнутому.

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