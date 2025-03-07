Зараз перед німецькою владою стоїть задача знайти гроші на цей пакет військової допомоги.

Німеччина сформувала пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд євро. В даний час обговорюється швидке фінансування цього пакету.

Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Він додав, що його країна за цей рік загалом із бюджету затвердила 4 млрд євро допомоги.

"Ми виконуємо їх безперервно і надійно. Якщо ми щось оголосили і виділили на це гроші, це буде виконано. Крім того, ми зібрали пакет вартістю близько 3 мільярдів євро", - сказав міністр.

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Він пояснив, що швидке фінансування пакету на 3 млрд євро зараз є предметом переговорів між ХДС/ХСС і СДПН.

"Я рішуче виступаю за те, щоб знайти тут швидке рішення, щоб надати Україні необхідну додаткову допомогу", - сказав Пісторіус.

Він зазначив, що Україна вже отримала 3 ПТРК Patriot і 6 зенітно-ракетних комплексів IRiS-T SLM і SLS. Цього року будуть поставлені ще три системи IRIS-T, SLS і три системи IRIS-T SLM.

"Якщо нам вдасться знайти гроші на 3-мільярдний пакет, ми плануємо подальші системи протиповітряної оборони, включно з відповідними ракетами, які ми маємо і вже поставили, і це стає все більш важливим, особливо з огляду на замороження поставок, яке здійснили американці", - сказав Пісторіус.

Крім того, за словами Пісторіуса, стосовно артилерії Німеччина вже змогла оснастити близько двох батальйонів. І тут також буде можливість збільшити кількість, якщо буде профінансовано пакет на суму 3 млрд євро.

"Це дозволить нам поставити додаткові артилерійські системи, такі як Panzerhaubitze 2000 або сучасну повністю автоматизовану гаубицю RCH 155, це стосується боєприпасів 155-го калібру, яких ми поставили в Україну лише минулого року 34 000 000 одиниць", - сказав Пісторіус

Допомога Німеччини

У Німеччині планують виділити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні. Мова йде про гроші, виділення яких блокував Олаф Шольц.

Новий канцлер Фрідріх Мерц припускає що гроші, які ще минулого року заморозив діючий канцлер, будуть виділені швидко.

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