Шольц блокує додатковий пакет допомоги Україні, - Der Spiegel

Ймовірно, канцлер побоюється, що це може відштовхнути потенційних виборців СДПН.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус хочуть до виборів у Бундестаг виділити близько трьох мільярдів євро на постачання зброї Україні, але канцлер Олаф Шольц опирається, пише Der Spiegel.

Видання зазначає, що список зброї для України складали невдовзі після розпаду урядової коаліції ФРН у листопаді 2024 року. У цей пакет входили три батареї ППО Iris-T з ракетами до них, ракети Patriot, десять колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси.

Восени МЗС та Міноборони ФРН пояснили необхідність додаткової допомоги тим, що потреби України не можна було передбачити за минулого планування. Як зазначає видання, йдеться про прискорення російського наступу та нечіткість геополітичної ситуації після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

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Реалізація цього плану зупинилась на початку січня, оскільки відомство Шольца неофіційно дало зрозуміти, що не підтримує новий пакет для Києва. За даними видання, причиною стало те, що Шольц не хоче ставити майбутній уряд ФРН перед фактом.

Крім того, у Шольца не вбачають необхідності в термінових діях, вважаючи достатнім виділення близько 4 млрд євро на військову допомогу Україні у поточному році. До того ж Україна може використати наданий G7 кредит у розмірі 50 млрд доларів за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Співрозмовники Spiegel припускають, що Шольц не хоче оголошувати про подальші постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії. Ймовірно, канцлер побоюється, що це може відштовхнути потенційних виборців СДПН.

Допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як писав УНІАН, 20 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками засідання Європейської ради повідомив, що Німеччина відправила в Україну ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

9 січня на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-25") президент України Володимир Зеленський звернувся із закликом до США ліцензувати виробництво систем ППО і ракет в Україні:

"Це може стати значною частиною наших гарантій безпеки, і це цілком можливо".

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