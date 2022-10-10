Арестович закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Радник офісу президента України Олексій Арестович припустив, що вночі на Україну може чекати новий масований удар Росії. Він також розповів, куди саме будуть цілитися рашисти.

Своїм прогнозом Арестович поділився в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Сьогодні вночі можливе продовження. І, швидше за все, будуть працювати "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Це будуть працювати по енергетичній інфраструктурі, тому що це нормальний другий етап, в лапках. Розвідали цілі, а ті, цілі, які не змогли вразити, захочуть вразити далі", - зазначив він.

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Також радник ОП закликав українців уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги. За словами Арестовича, крім "Калібрів" РФ може бити по Україні "Іскандерами".

"Нагадую моїм співгромадянам: друзі мої, не нехтуйте повітряними тривогами. Це не той випадок. Потрібно додати, що нікуди не діваються ракетами типу С-300, типу "Іскандерів". Ось в Запоріжжі сьогодні "поклали" під'їзд багатоповерхового будинку", - додав Арестович.

Ракетна атака РФ: що відомо про масований удар по Україні

В результаті сьогоднішньої масштабної ракетної атаки в Україні загинули 11 людей, також є 64 постраждалих. РФ цілилася по Києву і багатьом іншим містам нашої країни. Відомо, що окупанти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136".

Як зазначив Зеленський у своєму новому відеозверненні, яке він записав на місці" прильоту " в Києві, РФ не зможе залякати Україну. Кремль бреше і влаштовує атаки, що закріплює прагнення українців знешкодити терориста, яким є Путін і його країна.

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