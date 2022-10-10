Радник офісу президента України Олексій Арестович припустив, що вночі на Україну може чекати новий масований удар Росії. Він також розповів, куди саме будуть цілитися рашисти.
Своїм прогнозом Арестович поділився в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Сьогодні вночі можливе продовження. І, швидше за все, будуть працювати "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Це будуть працювати по енергетичній інфраструктурі, тому що це нормальний другий етап, в лапках. Розвідали цілі, а ті, цілі, які не змогли вразити, захочуть вразити далі", - зазначив він.
Також радник ОП закликав українців уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги. За словами Арестовича, крім "Калібрів" РФ може бити по Україні "Іскандерами".
"Нагадую моїм співгромадянам: друзі мої, не нехтуйте повітряними тривогами. Це не той випадок. Потрібно додати, що нікуди не діваються ракетами типу С-300, типу "Іскандерів". Ось в Запоріжжі сьогодні "поклали" під'їзд багатоповерхового будинку", - додав Арестович.
Ракетна атака РФ: що відомо про масований удар по Україні
В результаті сьогоднішньої масштабної ракетної атаки в Україні загинули 11 людей, також є 64 постраждалих. РФ цілилася по Києву і багатьом іншим містам нашої країни. Відомо, що окупанти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136".
Як зазначив Зеленський у своєму новому відеозверненні, яке він записав на місці" прильоту " в Києві, РФ не зможе залякати Україну. Кремль бреше і влаштовує атаки, що закріплює прагнення українців знешкодити терориста, яким є Путін і його країна.