Україна отримає від Норвегії, зокрема, запасні частини для NASAMS.

Королівство Норвегія передасть Україні пакет підтримки для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Норвегії у мікроблозі Twitter. "Норвегія жертвує Україні пакет підтримки NASAMS, до якого входять два додаткові центри керування вогнем, дві пускові установки і запасні частини", - повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Чиновник додав, що це забезпечить витривалість, резерв і гнучкість для вже переданої системи протиповітряної оборони української держави.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні NASAMS зарекомендувала себе як ефективна система ППО. Цей комплекс був розроблений норвезькою компанією Kongsberg спільно з американською Raytheon.

NASAMS можуть збивати ракети, літаки та інші повітряні цілі супротивника на малих і середніх висотах. Дальність ураження складає від 2,5 до 40 км; висота ураження - від 30 м до 16 км; час реагування - 10 секунд.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Литви два зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS.

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