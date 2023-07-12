Королівство Норвегія передасть Україні пакет підтримки для систем протиповітряної оборони NASAMS.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Норвегії у мікроблозі Twitter. "Норвегія жертвує Україні пакет підтримки NASAMS, до якого входять два додаткові центри керування вогнем, дві пускові установки і запасні частини", - повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Чиновник додав, що це забезпечить витривалість, резерв і гнучкість для вже переданої системи протиповітряної оборони української держави.
Допомога українцям - що треба знати зараз
Як повідомляв УНІАН, в Україні NASAMS зарекомендувала себе як ефективна система ППО. Цей комплекс був розроблений норвезькою компанією Kongsberg спільно з американською Raytheon.
NASAMS можуть збивати ракети, літаки та інші повітряні цілі супротивника на малих і середніх висотах. Дальність ураження складає від 2,5 до 40 км; висота ураження - від 30 м до 16 км; час реагування - 10 секунд.
Нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Литви два зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS.