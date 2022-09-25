Проте український президент наголосив, що кількості цих систем не вистачить, що убезпечити усю цивільну інфраструктуру.

Україна отримала американські системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це в інтерв'ю CBS повідомив президент Володимир Зеленський.

"Нам абсолютно необхідно, щоб США проявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS", - заявив Зеленський. Відео дня

Проте український президент наголосив, що кількості цих систем не вистачить, що убезпечити від ударів росіян цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети і будинки самих українців.

"Нам необхідна безпека, щоби привабити наших українців повернутися додому. Якщо буде безпечно, вони приїдуть, поселяться, будуть тут працювати і платити податки, тоді у нас не буде дефіциту у 5 мільярдів доларів у нашому бюджеті. Це буде позитивом для усіх", - пояснив глава держави.

Як відомо, у другій половині серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять комплекси NASAMS, які зможуть посилити систему протиповітряної оборони (ППО) України.

Раніше висловлювалася думка, що дві батареї зенітних ракетних комплексів NASAMS з ракетами до них зможуть прикрити максимум два об'єкти.

Днями, 13 вересня, спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що від західних партнерів Україна очікує не тільки NASAMS, а й німецькі системи IRIS-T.

Ракетні системи NASAMS: характеристика норвезьких засобів ППО

NASAMS - це не спеціалізований протиракетний комплекс, а саме засіб протиповітряної оборони. Тобто його можливості знищення саме ракет - обмеженні. Більше того, вони залежать від версії ракет, які він використовує.

При використанні ракет AIM-120С AMRAAM дальність знищення цілей становить, за різними джерелами 15-30 км та 10-15 км за висотою. Найбільш вірогідними є дані щодо можливостей ракети AIM-120С-5 знищувати цілі на дальності до 25 км, а у версії С-8 до 30+ км, водночас питання висотності знищення цілей залишається дискусійним. У версії AMRAAM ER, відповідно, до 40 км та близько 20 км.

Важливим фактором для перехоплення ракетних цілей є швидкість польоту ракети-перехоплювача. Для AIM-120 вона складає близько 4 Маха (близько 4900 км/год), але публічних даних щодо максимальної швидкості при пуску з землі - немає.

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