Окупанти крадуть побутову техніку та інше вціліле майно.

Росіяни у блокадному Маріуполі продовжують виносити з вцілілих квартир майно, яке залишили цивільні мешканці.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Передусім рашисти крадуть побутову техніку, яку вивозять до Росії.

"Нічого нового для росіян – крадіжки та підлість", - написав Андрющенко.

За його словами, до нової хвилі мародерства призвела ротація російських військових та найманців з ОРДЛО. Представник міськради зазначив: Росія, ймовірно, планує посилити позиції щодо наступу.

Нагадаємо, що у Маріуполі на заводі "Азовсталь" переховуються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів.

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