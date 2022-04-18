Будинки цих людей були знищені обстрілами російської окупаційної армії.

У Маріуполі на заводі "Азовсталь" переховуються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Рашисти заявляють про плани штурмувати територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де переховуються не менше 1000 цивільних громадян. За інформацією українських захисників міста, у приміщеннях та підвалах заводу залишаються містяни, які не бажають виходити, оскільки їхні будинки зруйновані і вони не хочуть бути відправленими до фільтраційних таборів та РФ. Серед них – жінки, діти та люди похилого віку", - сказано у повідомленні.

Також, як повідомляє мерія міста Маріуполь, наразі відомо про чотири фільтраційних табори в межах міста, в яких тримають громадян перед депортацією в РФ. Зокрема, там перебувають понад 20 тисяч осіб. У сусідньому селі Безіменне також є табір, в якому від 5-7 тисяч громадян.

"Дії російської армії в Маріуполі – акт геноциду українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила Денісова.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці полку "Азов" проводять контратаку в заблокованому Маріуполі.

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