Ракетно-артилерійські підрозділи армії України відпрацювали понад 200 вогневих завдань.

У районі півдня України за добу знищено понад 150 російських окупантів та 40 одиниць техніки ворога.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" Збройних Сил України, інформуючи про обстановку в зоні відповідальності на південнобузькому напрямку за результатом доби 20 вересня.

Зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки.

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Зокрема, в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

"Кількість рашистів скорочено на 151 особину, а військової техніки - понад 40 одиниць. Серед них: 7 танків та 19 одиниць автобронетехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідних "'Мста-С" і звичайних "Мста-Б", ще 2 самохідні гаубиці "Акація", 4 самохідних артустановки", - зазначено у повідомленні.

Крім того, повітряні сили відпрацювали 7 ударів по ворогу, в результаті в небі над Чарівним, на Херсонщині, знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки, на Миколаївщині, - присічено спробу повітряної розвідки окупантів - збито 2 "Орлани-10".

Також повідомляється, що дорозвідувані дані підтвердили ураження складу з боєприпасами в Благодатному, пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну 24 лютого рано вранці. Супротивникам вдалося захопити частину півдня та сходу нашої держави. ЗСУ дають гідну відсіч ворогам і наприкінці серпня пішли у контрнаступ. У результаті контрнаступу було звільнено низку населених пунктів.

Станом на 20 вересня в Україні вже ліквідовано 54,8 тис. супротивників.

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