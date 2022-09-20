Ворожі повітряні цілі збито у небі на Херсонською і Миколаївською областями.

На півдні України знищено ворожі штурмовик Су-25 і дрон-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Черговий російський штурмовик Су-25 військовослужбовці зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" збили 20 вересня, близько 17:00, на Херсонщині.

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"А близько 16:00, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2". Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри", - йдеться у повідомленні.

Раніше Державний департамент Сполучених Штатів Америки повідомив, що Росія отримала безпілотники від Ірану.

Як писав The Wall Street Journal, російські загарбники в останній тиждень почали активно використовувати дрони-камікадзе Shahed-136 проти українських захисників.

Перефарбовані в російські кольори й перейменовані в "Герань-2" БПЛА фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки, повідомив командувач артилерією 92-ї мотострілецької дивізії України.

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