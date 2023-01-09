За минулу добу ворог втратив 11 танків.

Захисники України за минулу добу "мінуснули" ще майже 600 окупантів. Втрати РФ невпинно зростають, у Генштабі Збройних сил України вже повідомили, скільки саме техніки та живої сили втратили рашисти.

Так, з 24.02.22 по 09.01.23 ЗСУ перетворили на добриво вже близько 111 тисяч 760 окупантів. Лише за минулу добу до пекла відправилися 590 рашистів.

Окрім цього ворог втратив:

Відео дня

танків ‒ 3080 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,

артилерійських систем – 2069 (+4) од,

РСЗВ – 434 (+3) од,

засобів ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),

крилатих ракет ‒ 723 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 183 (+0).

Війна РФ проти України

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Запорізькій області російські військові розстріляли шістьох окупантів, які хотіли здатися в полон Силам оборони України. На тлі поразок і втрат рашисти все частіше готові здаватися.

Також стало відомо, що ЗСУ за добу збили 3 вертольоти противника і 3 ворожих розвідувальних БпЛА. Однак на цьому втрати РФ не припиняються, адже Сили оборони за минулу добу завдали понад 20 ударів по районах зосередження сил окупантів. Крім цього, захисники України відбили атаки ворога біля 13 населених пунктів на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: