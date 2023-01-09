Українські захисники минулої доби відбили атаки ворога біля 13 населених пунктів на Донбасі. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення.
Так, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут. Окрім цього, рашисти не змогли атакувати Кліщіївку, Водяне, Первомайське, Красногорівку, Мар’їнку, Побєду і Новомихайлівку на Донеччині.
"Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено". – зазначено у повідомленні.
На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. За даними Генштабу, російські окупанти протягом минулої доби завдали 7 ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
"Існує загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України", - зазначено у повідомленні.
Війна в Україні: останні новини з фронту
Вчора президент Зеленський доповів про ситуацію на передовій і про візит Сирського. Говорячи про обстановку на фронті, він зазначив, що важкі бої тривають в Луганській і Донецькій областях.
Також у розвідці назвали напрямок, на якому очікується новий наступ РФ. Це може статися весною та літом. Однак Подоляк зазначив, що Росія вже готова тікати з Криму, тому цей шлях потрібно "пройти до кінця".