Також стало відомо, де саме ворог намагається проводити наступ.

Українські захисники минулої доби відбили атаки ворога біля 13 населених пунктів на Донбасі. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення.

Так, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут. Окрім цього, рашисти не змогли атакувати Кліщіївку, Водяне, Первомайське, Красногорівку, Мар’їнку, Побєду і Новомихайлівку на Донеччині.

"Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено". – зазначено у повідомленні.

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На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. За даними Генштабу, російські окупанти протягом минулої доби завдали 7 ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Існує загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України", - зазначено у повідомленні.

Війна в Україні: останні новини з фронту

Вчора президент Зеленський доповів про ситуацію на передовій і про візит Сирського. Говорячи про обстановку на фронті, він зазначив, що важкі бої тривають в Луганській і Донецькій областях.

Також у розвідці назвали напрямок, на якому очікується новий наступ РФ. Це може статися весною та літом. Однак Подоляк зазначив, що Росія вже готова тікати з Криму, тому цей шлях потрібно "пройти до кінця".

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