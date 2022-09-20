Загарбники намагалися потрапити у тил українських військ.

Українські прикордонники ліквідували групу окупантів, які намагалися переплисти Сіверський Донець.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Диверсантів на потопельників перетворюють наші прикордонники. За допомогою тепловізора вони виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди. ДРГ хотіла переплисти Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ", - йдеться у повідомленні.

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Однак, коли човен з чотирма окупантами був на середині річки, бійці ДПСУ відкрили по ньому вогонь.

"Плавзасіб перекинувся, жоден загарбник на берег не виплив", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Вороги обстрілювали і воєнні, і цивільні об’єкти та захоплювали населені пункти.

Захисники України дають супротивникам гідну відсіч. На нашій землі станом на 20 вересня вже ліквідували близько 54,8 тис. ворогів.

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