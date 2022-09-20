Протягом минулої доби, 19 вересня, Збройні сили України ліквідували на українській землі 160 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 54,8 тисячі осіб.
Росіяни також втратили на українській землі кілька десятків одиниць різноманітної техніки.
Зокрема, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 20 вересня орієнтовно склали:
💀 особового складу - близько 54810 (+160 за минулу добу) осіб ліквідовано,
💀 танків - 2216 (+4 за добу) одиниць,
💀 бойових броньованих машин - 4724 (+4),
💀 артилерійських систем - 1323 (+10),
💀 реактивних систем залпового вогню - 318 (+6),
💀 засобів протиповітряної оборони - 168 (+0),
💀 літаків - 252 (+1),
💀 гелікоптерів - 217 (+0),
💀 безпілотників оперативно-тактичного рівня - 925 (+5),
💀 крилатих ракет - 239 (+1),
💀 кораблів / катерів - 15 (+0),
💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6),
💀 спеціальної техніки - 125 (+0).
У Генштабі додали, що найбільших втрат російський агресор зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Як повідомляв УНІАН, раніше в ОК "Південь" повідомили, що за добу Силами оборони України ліквідовано 90 російських загарбників.
Також на півдні знищено 3 танки, 8 одиниць іншої авто-бронетехніки, 3 гаубиці "Мста-Б" й "Мста-С", 4 самохідних 152 мм "Акації", 2 самохідних гармати "Гіацинт-С", 6 реактивних систем залпового вогню "Град" і склад ворожих боєприпасів в Правдиному.