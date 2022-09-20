За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на українській землі було знищено кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Протягом минулої доби, 19 вересня, Збройні сили України ліквідували на українській землі 160 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 54,8 тисячі осіб.

Росіяни також втратили на українській землі кілька десятків одиниць різноманітної техніки.

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Зокрема, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 20 вересня орієнтовно склали:

💀 особового складу - близько 54810 (+160 за минулу добу) осіб ліквідовано,

💀 танків - 2216 (+4 за добу) одиниць,

💀 бойових броньованих машин - 4724 (+4),

💀 артилерійських систем - 1323 (+10),

💀 реактивних систем залпового вогню - 318 (+6),

💀 засобів протиповітряної оборони - 168 (+0),

💀 літаків - 252 (+1),

💀 гелікоптерів - 217 (+0),

💀 безпілотників оперативно-тактичного рівня - 925 (+5),

💀 крилатих ракет - 239 (+1),

💀 кораблів / катерів - 15 (+0),

💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6),

💀 спеціальної техніки - 125 (+0).

У Генштабі додали, що найбільших втрат російський агресор зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ОК "Південь" повідомили, що за добу Силами оборони України ліквідовано 90 російських загарбників.

Також на півдні знищено 3 танки, 8 одиниць іншої авто-бронетехніки, 3 гаубиці "Мста-Б" й "Мста-С", 4 самохідних 152 мм "Акації", 2 самохідних гармати "Гіацинт-С", 6 реактивних систем залпового вогню "Град" і склад ворожих боєприпасів в Правдиному.

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