Також було знищено шість танків, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

За добу Сили оборони України знищили ще 580 російських загарбників та зібрали гарний урожай з ворожої техніки, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 11 вересня, орієнтовно склали близько 269 тис. 210 осіб.

Також було знищено чимало ворожої техніки противника, зокрема: танків ‒ 4 тис. 560 (+6) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 8 тис. 767 (+12), артилерійських систем – 5 тис. 839 (+28), РСЗВ – 760, засобів ППО ‒ 512 (+3), літаків – 315, гелікоптерів – 316, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 628 (+35), крилатих ракет ‒ 1 тис. 455, кораблів/катерів ‒ 19, автомобільної техніки та автоцистерн – 8 тис. 370 (+32), спеціальної техніки ‒ 877 (+5).

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Сили оборони продовжують завдавати втрат окупантам

Як повідомляв УНІАН, протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по восьми артилерійських засобах противника.

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільним об’єктах нашої держави.

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