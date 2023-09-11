На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ЗСУ успішно стримують атаки окупантів, всі атаки ворога обернулися для нього значними втратами в живій силі та техніці.

Сили оборони України на фронті мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку та закріплюються на Мелітопольському напрямку. Як повідомив Генштаб ЗСУ в своєму ранковому зведенні, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

"В районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримують ворога і проводять штурмові дії, відвойовуючи свою територію.

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"Так, наші захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці", - повідомили у Генштабі.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Водночас у Генштабі зазначили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, а також проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Ситуація на фронті

Як зазначали аналітики ISW, ЗСУ продовжують просуватися на півдні біля Роботиного і біля Бахмута. Зокрема, українські війська продовжують наступ в районі Роботиного і їм вдалося звільнити в цьому напрямку 1,5 квадратних кілометра території. Також українські сили досягли успіху біля Кліщіївки в Донецькій області.

За інформацією аналітиків, російські окупанти скаржаться на проблеми зі зброєю, зв'язком та евакуацією, які нібито заважають їхнім діям на фронті.

Зокрема, окупанти скаржаться, що дальність і точність російської контрбатарейної боротьби поступаються українським можливостям. Також вони розповідають про те, що їхнє командування не евакуює поранених і вбитих з поля бою, і це дедалі частіше спонукає російських військових до дезертирства.

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