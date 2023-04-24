Українські воїни у Бахмуті активно контратакують, зазначив командувач Східного угруповання військ.

На Бахмутському напрямку ситуація напружена, йдуть важкі бойові дії, супротивник зазнав невдач.

Попри невдачі, супротивник не перестає намагатися оточити місто Бахмут й для цього використовує всі наявні засоби та сили, публікує відомості командувача Східного угруповання військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського Міноборони України.

"…У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач… Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час", - зазначив Сирський.

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Ситуація у Бахмуті - зараз це варто прочитати

Ворог вже не один місяць намагається взяти під повний контроль Бахмут й зазнає дуже серйозних втрат. Українська сторона повідомляла, що супротивник у місті має деякі успіхи.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що військове керівництво РФ ставить завдання своїм посіпакам завершити захоплення міста до того, як розпочнеться контрнаступ ЗСУ.

За словами президента Володимира Зеленського, що українська сторона не може відмовитися від оборони цього населеного пункту, оскільки його захоплення допоможе супротивнику зробити фронт ширшим.

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