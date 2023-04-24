В Інституті заявили, що окупанти мають намір захопити місто до початку контрнаступу ЗСУ.

Російське військове керівництво ставить завдання завершити захоплення Бахмута до початку українського контрнаступу, якщо це можливо.

Про це йдеться у новому огляді Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що найманці "Вагнера" продовжують зазнавати великих втрат, але в надії захопити місто, для підтримки наступу міноборони РФ задіяло з'єднання ВДВ, щоб дозволити "Вагнеру" повністю зосередитися на міських боях.

"Фінансист і ватажок "Вагнера" Євген Пригожин передав північний і південно-західний фланги міноборони РФ і підтвердив, що з'єднання ВДВ таким чином підтримують головні зусилля "Вагнера" в Бахмуті", - йдеться у зведенні.

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Експерти додали, що підтримка ВДВ в цьому районі, ймовірно, дозволить "вагнерівцям" домогтися більшого успіху в місті і може переконати українські сили відступити. "Підрозділи ВДВ під Бахмутом, ймовірно, більш віддалені від прямих, дуже виснажливих міських боїв, ніж частини "Вагнера", і, таким чином вийдуть з боїв за Бахмут в значно кращій формі, ніж найманці ПВК", - зазначили аналітики.

У ISW підкреслили, що заява про спільну роботу "Вагнера" і російських ВДВ навколо Бахмута прпускає, що військове керівництво прагне співпрацювати з Пригожиним, незважаючи на раніше зростаюче непорозуміння, щоб прискорити захоплення Бахмута. "Про явне бажання міноборони РФ зменшити тертя з "Вагнером" через Бахмут також свідчить повторне призначення колишнього командувача ВДВ і пов'язаного з "Вагнером" генерал-полковника Михайла Теплинського на невказану, але "велику" роль в Україні", - пояснили ситуацію в Інституті.

Там додали, що російське військове керівництво видало найманцям у Бахмуті танки Т-90, що говорить про намір прискорити захоплення міста.

Крім того, як вказали в ISW, деякі нерегулярні російські формування також діють під Бахмутом, хоча вони більш обмежені в можливостях, ніж "Вагнер". Зокрема, в Інституті зазначили, що під Бахмутом помічений добровольчий загін "Лістан", що входить до складу з'єднання "Донський козак".

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