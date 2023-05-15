Ворожі дрони "припаркували" прикордонники, зазначили у ДПСУ.

Українські прикордонники біля міста Бахмут Донецької області вправно використали антидронову рушницю.

Було приземлено два дрони російських загарбників, повідомила Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Telegram у понеділок, 15 травня. "Прикордонники вправно "паркують" ворожі дрони… Поблизу міста-фортеці Бахмут наші бійці успішно протидіють безпілотникам окупантів", - зазначили у ДПСУ.

У відомстві додали, що аерошпигуни супротивника на світанку використали відразу два безпілотники, але вони не дісталися цілі. "…Прикордонники були напоготові, як і їхня антидронова рушниця: обидві ворожі "пташки" приземлили", - підкреслюється у повідомленні.

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Станом на ранок 15 травня на українській землі вже ліквідовано 2 тис. 720 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

Росіяни вже тривалий час намагаються захопити Бахмут й зазнають величезних втрат. На початку травня стало відомо, що українські воїни біля міста звільники від загарбників кілька кілометрів нашої землі.

15 травня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що просування наших військ на Бахмутському напрямку є першим успіхом наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута.

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