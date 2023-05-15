За його словами, це просування українських військ на Бахмутському напрямку.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський назвав перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі медійного майданчика Сил оборони Military Media Center.

"Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута. Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах", - наголосив він.

Сирський зауважив, що Україна воює меншим ресурсом, аніж ворог. Разом з тим, українцям вдається руйнувати плани російських окупантів.

Відео дня

"Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває", - підкреслив командувач.

Він додав, що всі необхідні для оборони рішення були ухвалені, і всі можливі сценарії розвитку подій вони з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій.

Ситуація у Бахмуті - головне

Станом на ранок 15 травня 2023 року Генштаб доповідав про жорстокі бої за сам Бахмут. До того ж, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине.

Напередодні було підтверджено захоплення ЗСУ понад 10 російських позицій на околицях Бахмута. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського, а також взяли в полон окупантів.

На думку експерта Юрія Федорова, Збройні Сили України під Бахмутом беруть російських окупантів у кліщі. Також українці просуваються і з іншого боку, що свідчить про інтенсифікацію наступальних дій на Бахмутському напрямку.

У відповідь Росія намагається підірвати наступальний потенціал ЗСУ ударами по військових об'єктах в тилу України. Однак, підкреслює Інститут вивчення війни, поки ворогу це не вдається.

Вас також можуть зацікавити новини: