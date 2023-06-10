На території моргу – десятки автомобілів-рефрижераторів.

Через значні втрати в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області російські окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00.

"Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу", - йдеться у повідомленні.

На території самого моргу, як зазначили в Генштабі, до десяти санітарних автомобілів та декілька автомобілів-рефрижераторів.

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"Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується", - мовиться у зведенні.

Втрати РФ в Україні - що треба знати

З початку війни ЗСУ знищили 214 660 окупантів. За минулу добу було ліквідовано 890 загарбників.

Також минулої доби Сили оборони знищили вісім ворожих танків, сім бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО та 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 455 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше семи рот, знищено та пошкоджено 72 одиниці військової техніки противника.

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