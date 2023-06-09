Зокрема, українська влада просить всіх батьків та осіб, які мають інформацію про примусову евакуацію дітей, негайно повідомляти про факти викрадення дітей російськими загарбниками.

У зв'язку з інформацією про примусове вивезення дітей з окупованого Бердянська до Російської Федерації, українська влада просить містян повідомляти про ці факти викрадення дітей.

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація в Telegram. Зокрема, Бердянська МВА звертається до мешканців міської територіальної громади через наявність повідомлень про примусову евакуацію дітей з тимчасово окупованої території Бердянської МТГ до РФ.

"Зважаючи на це, ми закликаємо всіх батьків та осіб, які мають інформацію про примусову евакуацію дітей, негайно надати нам цю інформацію за посиланням: https://forms.gle/pL8tj1VaB5kuZD4S7", - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим, спостереження та свідчення мешканців міста можуть допомогти українській владі у здійсненні відповідних заходів для захисту дітей від потенційних небезпек.

Депортація українських дітей в РФ

Український омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що до теперішнього моменту українській владі відомо про примусову депортацію до Росії щонайменше 19 тис. 453 українських дітей. Але ймовірно, насправді ця цифра значно більша. На територіях, які зараз окуповані, до війни проживало близько 700 тис. дітей. Доля більшості з них досі невідома.

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд, що базується в Гаазі, видав міжнародний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марію Львову-Бєлову. Обох звинувачують в організації масового викрадення дітей в Україні.

Незаконне "усиновлення" викрадених українських дітей перетворилося для росіян на джерело легких грошей на допомозі від держави. Як з'ясували журналісти британського видання The Guardian, "прийомні" сім'ї отримують квартири і гроші за викрадених в Україні дітей.

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