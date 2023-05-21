Втрати супротивника уточнюються, зазначили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

В окупованому Бердянську Запорізької області Сили оборони України поцілили у штаб одного з підрозділів російських загарбників.

Про це у неділю, 21 травня, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram. "Унаслідок нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що втрати супротивника уточнюються.

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Як повідомляв УНІАН, після інформації про контрнаступ ЗСУ на окуповані території України росіяни почали відправляти підкріплення. Зокрема, 19 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що через тимчасово окуповане місто переправляється підкріплення для загарбницьких військ у напрямку Бердянська та Волновахи.

1 травня Андрющенко написав, що у Бердянську могли чути вибухи через "приліт" у місцевий аеропорт.

Варто зазначити, що росіяни окупували Бердянськ на початку березня минулого року. Українські воїни продовжують докладати зусиль для того, щоб вибити супротивників з нашої землі. Станом на 21 травня вже ліквідовані 203160 ворогів.

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