На території аеропорту знаходилося багато російських військових, пише радник мера.

Вибухи у тимчасово окупованому Бердянську могли пролунати внаслідок "прильоту" у місцевий аеропорт.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, ці два вибухи було чутно у Урзуфі, Мангуші, Агробазі, Касьянівці та Бердянську. "Попередньо - аеропорт Бердянска прильот. Уточнюємо", - написав він.

"Окупанти теж підтверджують влучання. Прилетіло в аеропорт, де було дуже багато російських військових та їх БК", - додав радник мера пізніше.

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Крім того, Андрющенко повідомляє про "приліт" по місцю базування загарбницьких військ у окупованому Мелітополі. "В окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в готель "Привал охотника", де базувались окупанти", - написав він.

Вибухи у Бердянську: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері Telegram-канали Бердянська написали про гучні вибухи, які почули не тільки у всіх мікрорайонах міста, але й у населених пунктах неподалік.

Мер Мелітополя Іван Федоров закликав очікувати на гарні новини від Генерального штабу Збройних Сил України.

Тим часом про два вибухи у тимчасово окупованому Бердянську заявили і самі російські загарбники.

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