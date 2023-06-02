Добровольці показали свою військову техніку в російському селі Нова Таволжанка.

Бійці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу", що воюють на боці України, ведуть бої в районі прикордонних населених пунктів Бєлгородської області РФ.

Вранці в п'ятницю, 2 червня, Легіон показав свій танк на території одного з прикордонних сіл.

"Наш танк з прапором Вільної Росії в селі Нова Таволжанка під Шебекіно. Доброго ранку з нашої Батьківщини! Продовжуємо боротьбу!", – йдеться у підписі до фото.

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Днем раніше добровольці інформували, що передові загони вже ведуть бої в передмістях населеного пункту Шебекіно (Нова Таволжанка, Тітовка).

"Російські визвольні сили, Легіон "Свобода Росії" і РДК, продовжують знищувати техніку противника, який ховається в селищі Нова Таволжанка", – йдеться в повідомленні Легіону.

Бої в Бєлгородській області РФ 1 червня - що відомо

Протягом останніх тижнів бійці з "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" активізували рейди в прикордонні Брянську і Бєлгородську області Росії. В ОПУ прогнозували, що в міру просування українського контрнаступу такі рейди будуть відбуватися частіше.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважували, що РДК і ЛРС не робили серйозних спроб встановити контроль над територією РФ під час цих рейдів.

1 червня стало відомо, що бійці знову зайшли в Бєлгородську область РФ, почалися бої в районі Шебекіно, в тому числі, з використанням танків. РДК назвав подію "другим етапом" своєї операції, і опублікував кадри, на яких нібито відображено участь особового складу в бою на околиці Шебекіно.

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