Російські добровольці з "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" попередили про свій візит.

Російські ЗМІ повідомили про бій на кордоні з Україною. Попередньо повідомляється про "атаку" на МАПП "Шебекіно".

"На кордоні Росії і України йде бій. За попередніми даними диверсанти атакували МАПП "Шебекіно" за допомогою танків. Їх стримують прикордонники та бійці Міноборони", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Baza

За словами очевидців, біля Маслової Пристані перекрита дорога в бік Шебекіно.

При цьому бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" оприлюднили відеозвернення, як вони заявляють, з російського кордону.

"Дуже скоро ми висунемося на територію Росії, щоб принести мир, свободу і спокій. Гайворон - це тільки початок", - заявив російський доброволець.

За його словами, їм минулого разу вони затрофеїли багато техніки. Вони планують звільнити всю Росію - від Бєлгорода до Владивостока, щоб "над Москвою підняли біло-синій-білий прапор свободи".

У свою область бійці РДК заявили, що ведуть бої на території Російської Федерації і "дуже скоро здасться околиця Шебекіно".

"Ми не можемо забезпечити евакуацію мирного населення, тому що армія РФ обстрілює ці райони і ускладнює евакуацію. Перебуваєте в будинках і не бійтеся. Бійці російського добровольчого корпусу не воюють з мирними жителями", - підсумували російські добровольці.

Прорив в Бєлгородську область РФ - що відомо

Бійці РДК і легіону "Свобода Росії" на важкій техніці прорвали кордон з Бєлгородською областю Росії, в результаті чого відбулися бойові зіткнення. Поранення отримали двоє бійців РДК і Легіону.

За їх словами, в результаті прориву вдалося затрофеить БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку. У свою чергу українська влада заявила, що не має відношення до діяльності російських повстанців, які проводять операцію для "створення смуги безпеки".

31 травня бійці РДК повідомили, що взяли під повний контроль територію, яка переважає площа Бахмута, за який окупанти билися майже рік.

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