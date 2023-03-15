У регіоні будуть знищувати небезпечні предмети, зазначили у ЗСУ.

Сьогодні, 15 березня, у Чернігові та в районі будуть лунати звуки вибухів.

Про це повідомляє у Telegram оперативне командування "Північ" Збройних сил України. В ОК попросили людей зберігати спокій.

"Сьогодні з 10:00 до 12:00 на спецмайданчику за містом фахівцями буде проведено знищення вибухонебезпечних предметів через підрив", - йдеться в повідомленні.

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Ситуація у Чернігівській області - сьогодні це варто знати

Частина Чернігівської області була під окупацією російських загарбників. Варто зазначити, що вороги мінували територію, на якій знаходилися.

Зараз Україна є однією з найбільш забруднених мінами та снарядами держав світу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що буде створено центр центр гуманітарного розмінування.

Варто зазначити, що вибухонебезпечні предмети досить часто знищують у Київській області, і потужні звуки вибухів чують мешканці деяких районів Києва.

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