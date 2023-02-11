Центр буде узагальнювати інформацію про потреби розмінування.

У зв'язку з тим, що через російську агресію Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами і снарядами країн у світі, буде створено центр центр гуманітарного розмінування.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, центр узагальнюватиме інформацію про потреби розмінування від міністерств, обласних військових адміністрацій, країн-партнерів та міжнародних організацій.

"На сьогоднішній нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС обговорили проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні та обов'язки майбутньої установи. Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб'єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", - написав Шмигаль.

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Війна в Україні та міни

За словами Президента Зеленського, станом на 8 грудня 2022 року в Україні так зване "мінне забруднення" охоплювало близько 170 тисяч квадратних кілометрів. Тобто більше чверті території країни.

Станом на 2 січня 2023 року в районах, які звільнені в ході контрнаступальних дій українських сил, роботи з розмінування були однією з першочергових завдань місцевої військової адміністрації.

Особливу небезпеку становлять міни-пастки, які росіяни залишають в будівлях. Іноді мінування настільки щільне, що будівлі доводиться підривати замість розмінування.

Станом на 29 січня 2023 року видання Sky News назвало Україну найбільш замінованою країною світу.

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