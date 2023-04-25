Українській державі загрожують до восьми "Калібрів".

Ситуація у Чорному морі серйозно змінилася - кількість російських кораблів підскочила.

У цьому морі станом на 10:30 вівторка, 25 квітня, на бойовому чергуванні перебувають сім кораблів супротивника, серед яких є два носії крилатих ракет "Калібр" (загальний залп становить до восьми штук), повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

"…в Азовському морі - один ворожий корабель; в Середземному морі до чотирьох ворожих кораблі, з них три - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 28 ракет", - зазначили у ВМС ЗСУ.

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24 квітня станом на 10:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували чотири кораблі супротивника. Серед цих кораблів було два носії "Калібрів", а загальний залп становив до восьми штук.

Варто зазначити, що загарбники вже багато разів запускали по Україні ракети з Чорного моря. Унаслідок ударів є багато руйнувань, постраждалих та загиблих.

Українські воїни вже ліквідувати 911 ворожих крилатих ракет.

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