Українській землі загрожують до восьми "Калібрів".

У понеділок, 24 квітня, у Чорному морі станом на 10:30 на бойовому чергуванні знаходяться чотири кораблі РФ.

Серед кораблів ворога є два носії крилатих ракет "Калібр" (загальний залп - до восьми штук), йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook. "…в Азовському морі - один ворожий корабель; в Середземному морі до трьох ворожих кораблі, з них три - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 28 ракет", - зазначили у ВМС ЗСУ.

Відео дня

Ситуація у Чорному морі - сьогодні це варто знати

23 квітня станом на 13:00 у Чорному морі на бойовому чергування знаходилися сім кораблів РФ. Серед цих ворожих кораблів було два носії "Калібрів", і загальний залп становив до восьми ракет.

Варто зазначити, що супротивники вже не раз били по українській землі "Калібрами", є багато жертв, руйнувань та постраждалих. Захисникам України вдалося ліквідувати 911 ворожих крилатих ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: