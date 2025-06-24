Серед постраждалих – десятеро дітей, п’ять поранених людей – у тяжкому стані.

Внаслідок удару РФ по Дніпру балістикою загинули щонайменше семеро людей, ще близько 70 постраждали. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

"У Дніпрі число жертв російської атаки зросло до семи. Постраждалих близько 70. Серед них – десятеро дітей. П’ять поранених – "тяжкі". Лікарі роблять все можливе", - написав він, зазначивши, що цифри ще уточнюються.

За словами голови ОВА, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає.

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"Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто перебував у зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів", - зауважив Лисак.

У Самарі, як і раніше повідомлялось, двоє загиблих та 9 постраждалих, більшість з них госпіталізовані. Четверо людей у тяжкому стані.

Атака на Дніпропетровщину: деталі

Сьогодні, 24 червня, близько 11.00 Російська Федерація здійснила терористичний удар по Дніпропетровщині. Повідомлялось, що пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, та поїзд "Укрзалізниці", його пасажири отримали травми.

За інформацією Лисака, у Дніпрі на той момент відомо про одного загиблого і понад 20 постраждалих.

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