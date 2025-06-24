Сьогодні, 24 червня, Російська Федерація здійснила терористичний удар по Дніпропетровщині. Пошкоджена цивільна інфраструктура та поїзд "Укрзалізниці". Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
"У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири", - зазначив Лисак.
Він також додав, що є загиблі та постраждалі.
За словами голови Офісу президента, також в Дніпрі постраждали школи, дитячі садочки.
У пресслужбі "Укрзалізниці" також повідомили, що внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса - Запоріжжя.
"На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває", - йдеться в повідомленні.
Там додали, що "Укрзалізниця" готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.
У прес-службі ДСНС повідомили, що, попередньо, під час атаки Росії потяг постраждав від вибухової хвилі.
"Під час атаки на Дніпро вибухова хвиля, попередньо, зачепила потяг", - повідомили у ДСНС в коментарі РБК-Україна.
В пресслужбі "Укрзалізниці" додали, що серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса - Запоріжжя, біля якого сталося влучання ворожої ракети, обійшлося без жертв. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога.
Зазначається, що для доставки пасажирів до Запоріжжя, "Укрзалізниця" призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00.
У низці місцевих Telegram-каналах почали ширитися відео, на яких було зафіксовано момент удару й наслідки атаки.
Удари Росії по Україні - останні новини
Вночі РФ масовано вдарила дронами по Сумській області. У Поліції Сумської області повідомили, що внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних жителів. Серед них - 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули жінка та чоловік з різних родин.
У ніч на 23 червня, росіяни запустили по Україні 368 засобів повітряного нападу, з яких сили оборони України знешкодили 354. 24 червня пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва на місці ворожого прильоту були завершені. Загалом російська ракета забрала життя 9 мешканців столиці.