Також в Дніпрі постраждали школи, дитячі садочки.

Сьогодні, 24 червня, Російська Федерація здійснила терористичний удар по Дніпропетровщині. Пошкоджена цивільна інфраструктура та поїзд "Укрзалізниці". Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

"У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири", - зазначив Лисак.

Він також додав, що є загиблі та постраждалі.

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За словами голови Офісу президента, також в Дніпрі постраждали школи, дитячі садочки.

У пресслужбі "Укрзалізниці" також повідомили, що внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса - Запоріжжя.

"На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що "Укрзалізниця" готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

У прес-службі ДСНС повідомили, що, попередньо, під час атаки Росії потяг постраждав від вибухової хвилі.

"Під час атаки на Дніпро вибухова хвиля, попередньо, зачепила потяг", - повідомили у ДСНС в коментарі РБК-Україна.

В пресслужбі "Укрзалізниці" додали, що серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса - Запоріжжя, біля якого сталося влучання ворожої ракети, обійшлося без жертв. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога.

Зазначається, що для доставки пасажирів до Запоріжжя, "Укрзалізниця" призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00.

У низці місцевих Telegram-каналах почали ширитися відео, на яких було зафіксовано момент удару й наслідки атаки.

Удари Росії по Україні - останні новини

Вночі РФ масовано вдарила дронами по Сумській області. У Поліції Сумської області повідомили, що внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних жителів. Серед них - 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули жінка та чоловік з різних родин.

У ніч на 23 червня, росіяни запустили по Україні 368 засобів повітряного нападу, з яких сили оборони України знешкодили 354. 24 червня пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва на місці ворожого прильоту були завершені. Загалом російська ракета забрала життя 9 мешканців столиці.

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