Касетний снаряд впав на подвір'ї приватного домоволодіння. Через вибух зруйновано житловий будинок.

Російські війська касетними снарядами обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області у Facebook.

"Через вибух боєприпасу зруйновано житловий будинок, загорівся гараж та сінник. Агресор вдарив по Покровській громаді. Касетний снаряд впав на подвір'ї приватного домоволодіння. Сталася пожежа в гаражі та сіннику. Загорання вже ліквідовано. Через вибух у будинку вибито вікна, зруйновано дах та стіни. На городі рятувальники знайшли 25 воронок від детонування касетних елементів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів". У Криворізькому районі ворог поцілив по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Двоє людей поранено.

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