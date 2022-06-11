У Криворізькому районі під обстріли потрапили дві громади - Зеленодольська та Широківська.

Окупанти з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровську область, двоє поранених.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч без тривог, але з обстрілами. У Криворізькому районі ворог поцілив по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Бив населені пункти і з артилерії, і з "Ураганів". Двоє людей поранені. Вони у лікарні", - написав він.

Резніченко також додав, що пошкоджені будинки, старостат та будинок культури. Село Велика Костромка залишилося без світла та газу.

Нагадаємо, раніше у небі над Дніпропетровською областю збили безпілотник російських загарбників.

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