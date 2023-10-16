Одну з ворожих ракет збили українські військові.

У Дніпропетровській області зафіксоване влучання ракети, запущеної російськими загарбниками.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Telegram. "Дві ракети окупанти спрямували на область. Одну з них збили військові ПвК (Повітряного командування - Ред.) "Схід", ще одна влучила по території Дніпровського району", - повідомив Лукашук.

Водночас він уточнив, що люди не ушкоджені. Також Лукашук додав, що протягом ночі ворог декілька разів бив з артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град" по Нікопольському району. Зокрема, загарбники гатили по самому Нікополю та населеним пунктам Марганецької громади.

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"У місті пошкоджені 2 кафе, 2 магазини, підприємство, сквер та інфраструктурний обʼєкт, багатоповерхівка, 3 приватних будинки, господарська споруда, вантажний та легковий автомобілі, автобусна зупинка, 4 лінії електропередачі та газопровід", - повідомив Лукашук.

Внаслідок обстрілу електрика відсутня у 1400 домівках.

Разом з тим, у селах Марганецької громади пошкоджені церква, 4 приватних будинки, господарська споруда та 3 лінії електропередачі. Обійшлося без постраждалих.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на понеділок, 16 жовтня, російські загарбницькі війська випустили в бік України ракети та дрони. ЗМІ писали, що у Дніпрі пролунали вибухи.

Варто зазначити, що росіяни вже не раз били по Дніпропетровській області з різного озброєння, є багато руйнувань, жертви й постраждалі.

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