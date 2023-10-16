Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

У ніч на понеділок, 16 жовтня, російські загарбницькі війська випустили в бік України ракети.

Опівночі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України попередило про ракетну небезпеку для Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. Вже о 00:26 стало відомо про одну ракету на Сумщині, курс на захід, та одну - на Полтавщині, у бік Миргорода.

Незабаром військові закликали жителів Дніпра, Миргорода та Кропивницького пройти в укриття.

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Оновлено о 01:02: Миргород - в укриття.

Оновлено о 01:00: Ракети на Полтавщині, рухаються у бік Миргорода. Тим часом група "шахедів" рухається на Миколаїв.

Оновлено о 00:58: Безпілотники на Миколаївщині, ракети - на Сумщині, вони рухаються у західному напрямку.

Оновлено о 00:52: Кілька груп дронів типу "Shahed" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

Оновлено о 00:45: Зараз тривога звучить у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Оновлено о 00:35: "Суспільне" повідомляє, що в Дніпрі пролунали вибухи.

Небезпека з моря: що відомо

Увечері в Силах оборони півдня повідомили, що російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорному морі два фрегати. Крім того, вони тримали там підводний човен.

Сумарний залп ракет "Калібр" може досягати 20. Вони попередили про дуже високий рівень ракетної загрози і закликали не ігнорувати тривоги.

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